Torcedores turcos são presos após agressão a árbitro auxiliar

Cenas de selvageria marcaram o confronto entre Trabzonspor e Fenerbahçe no último domingo, pelo Campeonato Turco, quando torcedores do Trabzonspor, que atuava em casa, invadiram o gramado para agredir o árbitro auxiliar que fica na linha de fundo. Por conta do episódio, a partida foi interrompida e abandonada aos 44 minutos do segundo tempo, quando o Fenerbahçe goleava por 4 a 0.

A polícia turca informou nesta segunda-feira que prendeu dois torcedores do Trabzonspor, ambos menores de idade. De acordo com a agência de notícias do país Anadolu, o responsável pelas agressões ao auxiliar Volkan Bayarslan tem 17 anos, é estudante e foi identificado como O.M., enquanto o outro torcedor detido não teve nenhuma informação revelada.

Segundo as informações reveladas pela polícia, os dois torcedores invadiram o gramado no domingo, mas somente aquele identificado como O.M. foi flagrado pelas câmeras de TV agredindo Bayarslan. O torcedor acertou um soco no auxiliar, que caiu no chão. Depois, o agrediu com pontapé e novos socos antes que a polícia interviesse.

Bayarslan prestou queixa contra o menor e os árbitros do país manifestaram solidariedade ao colega. De acordo com a imprensa local, os juízes de futebol estariam planejando atrasar em 10 minutos todos os jogos da próxima rodada do Campeonato Turco.

Ainda segundo os veículos de comunicação, o Trabzonspor deve sofrer uma "sanção histórica" pelo acontecimento. O time, que já viu o mau comportamento da torcida o prejudicar em outras oportunidades, deverá ser punido nos próximos dias pela federação local.