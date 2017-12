Torcedores embriagados causam mais confusão em Frankfurt A polícia alemã voltou a ter trabalho com torcedores ingleses e alemães na noite desta sexta-feira, (horário local) em Frankfurt, local da partida de estréia da seleção da Inglaterra. Em meio às cenas de violência que se seguiram aos dois primeiros jogos da Copa, mais de 20 torcedores foram detidos - a maioria alemães e ingleses. Durante a tarde, em pleno centro da cidade, uma provocação de torcedores ingleses - que comemoravam os gols sofridos pela Alemanha no jogo de abertura da Copa - levou a brigas e à intervenção da polícia local. Segundo as autoridades, três torcedores ingleses e três alemães foram presos por causa de uma briga perto da Estação Central. Além disso, mais 15 pessoas foram presas em outra região de Frankfurt, devido a uma briga em um restaurante - dentre elas cinco alemães, um inglês e dois poloneses. Em um terceiro incidente registrado, mais quatro pessoas foram detidas - duas delas alemãs. De acordo com uma porta-voz da polícia de Frankfurt, as pessoas presas estavam embriagadas e não eram, como inicialmente informado, hooligans. "São apenas torcedores de futebol que beberam demais", informou na manhã deste sábado. "Não acho que o que aconteceu na noite de ontem (sexta) tenha sido algo fora do comum. Foi até um resultado positivo, em função da magnitude do evento". A maioria dos detidos foi solta pela manhã depois de pagar multas. Estima-se que cerca de 30 mil torcedores ingleses deverão se dirigir a Frankfurt para acompanhar a partida da Inglaterra contra o Paraguai, na abertura da primeira rodada do grupo B. A polícia local informou que está preparada para o jogo. "Vamos colocar em ação um grande efetivo para a partida", informou a porta-voz, sem especificar números.