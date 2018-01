Torcedores entram em confronto antes de clássico começar Novamente a história se repetiu, neste domingo, e os torcedores se envolveram em confusão antes do início de um clássico do Morumbi. São-paulinos tentaram se encontrar com palmeirenses, mas foram barrados pela Polícia Militar, que chegou logo no início da confusão e dispersou os brigões com bombas de efeito moral. Mesmo com o acesso das torcidas ao estádio ser em portões diferentes, a torcida do São Paulo tentou cercar os palmeirenses. Armados com paus e pedras, os torcedores só foram contidos com a chegada da Polícia Militar, que acalmou os ânimos dos exaltados com bombas de gás lacrimogênio e spray de pimenta. Para evitar novos confrontos, os policiais fecharam o acesso principal do Morumbi. Até o momento não há registro de pessoas feridas.