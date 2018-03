Torcedores exaltam campanha do Paysandu A eliminação do Paysandu da Copa Libertadores da América deixou a maioria dos paraenses tristes. Isto era visível nesta sexta-feira nas ruas de Belém. O orgulho de torcer pelo Papão da Curuzu, porém, parece não ter sofrido o menor abalo. A prova: mesmo derrotado por 4 a 2 pelo Boca Juniors, dentro do Mangueirão, o time saiu de campo aplaudido por quase 60 mil pessoas. "O nosso sonho de ir ao Japão acabou este ano, mas se Deus quiser nós ainda vamos disputar outra copa sul-americana para mostrar do que somos capazes", desabafa o bancário Olavo Cunha da Rocha. E sentencia: "o mundo descobriu o Paysandu e a força de sua torcida. Ganhamos do Boca dentro do La Bombonera e isso importa muito". A derrota para os argentinos não estava nos planos de muitos torcedores. Alguns, mais otimistas que fanáticos, como o administrador de empresas Jorge Marcelo Cruz, já estavam fazendo até curso para falar japonês com uma professora particular. O objetivo era ir ao Japão em caravana e ver o Paysandu em Tóquio, disputando a final do Mundial Interclubes contra o campeão da Europa. Cruz havia tido dez aulas de japonês. Ele promete continuar o curso para não desperdiçar o pouco que aprendeu. "Vou viajar em dezembro para Tóquio e assistir o Grêmio levantar a taça novamente", previu. O empresário acredita que o time gaúcho é o único brasileiro que pode vencer a Libertadores. "O Santos não tem time para ganhar nem do Boca e nem do River. O Paysandu só perdeu para o Boca porque tem uma defesa de peladeiros", ataca. Na feira do Ver-o-Peso, um tradicional reduto de torcedores do Paysandu e onde há sempre fortes e apaixonadas discussões com torcedores do Remo, o clima era de conformismo. O vendedor de ervas medicinais Antonio Silva dizia que o Paysandu tornou o Pará conhecido internacionalmente e respeitado por seu futebol. "Antes, pensavam e diziam lá fora que aqui só tinha índio nu andando por Belém e jacaré solto na rua. Agora, eles não fazem mais essas gozações, só falam do Paysandu". O policial militar Arlindo Gomes contou que perto de sua casa, torcedores do Remo passaram a madrugada de ontem soltando fogos para festejar a derrota do maior rival. "Esses secadores- como são conhecidos os simpatizantes do Remo- torcem por qualquer um contra o Paysandu, mas eles nada fizeram até hoje para elevar o futebol do Pará no Brasil. É por isso que nunca vão passar da 2a Divisão". "Eu estou rindo à toa. Estava na hora desses caras caírem do cavalo. Agora eles vão parar de encher o saco". Essa é a opinião do torcedor do Remo, Delmiro Mota. Gozado pelos rivais, Mota contou que no jogo de quinta-feira foi ao Mangueirão vestido com uma camisa do Boca Juniors. "Como eu falo espanhol muito bem e tenho cara de europeu, os torcedores do Boca que vieram a Belém pensavam que eu fosse argentino. Fiquei no meu cantinho, protegido pela PM, e vibrei muito com a derrota daquela "coisa". Os torcedores do Remo que ainda festejam a eliminação do time paraense, de acordo com a opinião da estudante Alessandra Mendes Favacho, deveriam entrar numa farmácia e comprar remédio para "dor de cotovelo".