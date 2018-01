Torcedores fazem festa na chegada da seleção argentina Mesmo eliminada nas quartas-de-final da Copa do Mundo pela Alemanha, a seleção argentina teve uma recepção digna de campeão na chegada a Buenos Aires, no final da noite deste domingo. Cerca de cinco mil pessoas foram ao Aeroporto Internacional de Ezeiza e fizeram muita festa no desembarque de parte dos jogadores e da comissão técnica da equipe. Do aeroporto, os 11 jogadores que voltaram ao país e os membros da comissão técnica foram de ônibus até a sede da Federação Argentina de Futebol. Mesmo com a dificuldade do horário, os torcedores fizeram questão de seguir o veículo e saudar cada um dos atletas, que retribuíam com acenos e sorrisos. Até mesmo o treinador José Pekerman, que já declarou que não continuará no comando da seleção, estava feliz com a recepção. O grupo de jogadores que desembarcou em Buenos Aires foram: Juan Román Riquelme, Maximiliano Rodríguez, Javier Mascherano, Esteban Cambiasso, Gabriel Heinze, Gabriel Milito, Fabrício Coloccini, Luis González, Lionel Scaloni, Rodrigo Palacio e Oscar Ustari. O restante do elenco, como os atacantes Carlitos Tevez e Lionel Messi, ficaram na Europa.