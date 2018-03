Torcedores fazem protesto no Fluminense O protesto de uma facção de torcida organizada irritou membros da comissão técnica e diretoria do Fluminense, hoje, nas Laranjeiras. Os torcedores estavam vestidos de preto e colocaram faixas de cabeça para baixo com a seguinte frase: "Renato, você não é mágico e nem técnico". Segundo dirigentes tricolores, a manifestação aconteceu por causa do corte no número de ingressos de cortesia. Renato Gaúcho não quis comentar o assunto e coube ao seu auxiliar-técnico Ricardo Rocha comentar o ocorrido. "Essas pessoas não percebem o trabalho que está sendo realizado. É uma minoria que quer tumultuar", afirmou, lembrando que na partida contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, no último fim de semana, o Fluminense chegou a ter oito jogadores das categorias de base em campo.