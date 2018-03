Torcedores fazem reflexão sobre derrotas A derrota para o River Plate e a eliminação nas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América provocou comoção entre os corintianos. Dois dias depois do ?Desastre do Morumbi?, dirigentes, jogadores e o treinador ainda buscam explicações. O jogo, no entanto - provocou reações distintas. O jornalista-torcedor José Antônio Rodrigues, corintiano de longa data, é categórico: morre de saudade de Parreira. Já o jornalista Robson Pereira, botafoguense doente, com o time na Segunda Divisão, apartado de competições internacionais, faz um lamento resignado: ?Que saudade de uma grande derrota!? Veja o olhar cada um sobre o desastre corintiano. Que saudades do estilo Parreira Que saudades de uma grande derrota!