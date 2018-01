Torcedores ficam feridos por chutar bolas com concreto Dois torcedores ficaram feridos após serem vítimas de uma "pegadinha" na cidade de Berlim. Numa brincadeira de mau gosto, eles foram convidados a chutar bolas de futebol sem saber que elas estavam cheias de concreto. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelas autoridades locais. Segundo a polícia de Berlim, ao menos seis bolas com o material foram encontradas amarradas em postes, árvores e corrimões pela cidade, junto a uma pichação com os dizeres "Você consegue chutá-la?" "Dois jovens chutaram as bolas e machucaram feio seus pés", disse uma porta-voz da polícia. "Ainda não temos nenhuma pista no caso."