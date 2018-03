Torcedores ganharão cerejas na Eurocopa Os torcedores que forem aos jogos da Eurocopa-2004 vão ganhar um brinde especial. Mais de 20 toneladas de cerejas de Fundão, uma cidade portuguesa próxima da fronteira com a Espanha, serão distribuídas na porta dos estádios onde vão jogar as seleções da Espanha, Portugal e a Inglaterra. A iniciativa da prefeitura de Fundão tem como objetivo divulgar internacionalmente as frutas produzidas na região, que também serão distribuídas durante o Rock in Rio Lisboa. A campanha, intitulada "Cerejas de Fundão, o fruto de nossa seleção", terá um orçamento de 150 mil euros.