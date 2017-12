Torcedores homenageiam ?Vovô? Donato O zagueiro brasileiro Donato ganhou uma carinhosa homenagem da torcida do La Coruña hoje, quando completou 39 anos. O jogador, que se apresentou com o restante da equipe galega após a folga de Natal, foi recebido no clube com uma faixa feita por torcedores que o cumprimentaram pela data. O jogador diz não se importar com o apelido de "vovô" da equipe. "Na verdade sou muito novo para ter netos, mas aceito o "vovô" porque sei que é um apelido carinhoso", disse o brasileiro, que espera levar o La Coruña à conquista de títulos na temporada 2002. O jogador, ao contrário da maioria dos jogadores brasileiros, preferiu não se desgastar durante a folga com uma longa viagem ao Brasil. Donato passou o Natal em La Coruña e fez uma pequeno passeio por Portugal. "Aproveitei bem as férias", disse o zagueiro.