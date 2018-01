Torcedores hostilizam atletas da Roma O tempo fechou na tarde desta segunda-feira, na reapresentação dos jogadores da Roma. Torcedores radicais cumpriram a promessa feita na sexta-feira, segundo a qual cobrariam reação do elenco, se houvesse derrota contra o Módena. O time perdeu por 2 a 1, em casa, em sua terceira derrota consecutiva, e atiçou a fúria dos fanáticos. Uns 50 tifósi foram logo pela manhã a Trigória, na periferia de Roma e onde fica o centro de treinamento da equipe. Os atletas foram recebidos com vaias e palavrões. Não se salvou ninguém, nem o centroavante Batistuta ou o meia Totti, dois dos queridinhos dos fãs. Na saída, antes do embarque para Atenas (o time joga com o AEK nesta quarta, pelo Grupo C da Liga dos Campeões), alguns rapazes cercaram o carro do francês Zebina. O zagueiro irritou-se, decidiu descer e encarar os que o insultavam. Não deu nem para reagir: levou uma paulada na cabeça, de leve, mas suficiente para assustá-lo. A situação não piorou porque a segurança interveio. A Roma está em último lugar no Campeonato Italiano e suas ações na bolsa tiveram queda de 6% nesta segunda-feira.