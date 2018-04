Torcedores hostilizam jogadores do Real Madrid após derrota em clássico

As imagens foram registradas pelo canal de televisão Cuatro. O ponta galês, contratação mais cara da história do Real Madrid, vem tendo suas atuações questionadas durante esta má fase dos merengues. Após perceber a agressividade dos torcedores, o jogador teve de acelerar o carro para fugir da confusão.

Reserva da equipe, Jesé parou para conversar com os torcedores. Um deles cobrou mais empenho do time em campo com o dedo em riste. Diante do clima hostil, o atacante fechou o vidro para evitar qualquer agressão.

O zagueiro Sergio Ramos, um dos líderes da equipe, também estacionou o carro. Mas baixou o vidro para dar uma bronca nos torcedores: "O que está acontecendo aqui? Acham que é certo tomar essa atitude a essa altura? No elenco, todos assumimos a culpa", disse o jogador, tentando dividir a culpa pela derrota no Camp Nou. O resultado deixou o Real Madrid quatro pontos atrás do arquirrival, na vice-liderança do Campeonato Espanhol.