Torcedores invadem Parque São Jorge e exigem dispensas Torcedores do Corinthians invadiram o Parque São Jorge nesta sexta-feira e fizeram um protesto pedindo a saída do presidente do clube, Alberto Dualib, do representante da MSI, Renato Duprat, do novo gerente de futebol, Ilton José da Costa e de alguns jogadores. "Não bastou a saída do Leão, A diretoria e esse bando de mercenários [jogadores] precisam sair também", disse Marcos Guilherme Passos, diretor da Camisa 12, que junto com a Pavilhão 9 foram as torcidas que promoveram o protesto. Entre os classificados por ´mercenários´ por 50 torcedores, que chegaram a quebrar uma porta de vidro da sede social do clube, estão o goleiro Jean, os zagueiros Marinho e Gustavo, o volante Paulo Almeida e o meia Roger. Os garotos recentemente promovidos pelo técnico interino Zé Augusto ao time principal - Ewerton, Lulinha, Alisson e Diego - foram poupados das críticas e até enaltecidos pelos torcedores. "Aceito o protesto, mas não a forma como ele foi feito. Não podiam ter invadido o local de trabalho dos jogadores", disse Ilton José da Costa, que foi hostilizado por sua recente passagem pelo Palmeiras com um cartaz que dizia: "Para ser dirigente do Corinthians, tem de ser corintiano." Sobre a crítica, Ilton respondeu: "Quem fez essa faixa nunca me perguntou para que time eu torço", dando a entender que sempre foi corintiano. ´Limpeza´ Alguns minutos depois da invasão, mais 20 integrantes das organizadas chegaram carregando baldes, vassouras e sabão em pó para promover uma ´limpeza´ no clube. Um deles invadiu o campo quando era realizado o treino dos jogadores, mas foi contido pelos seguranças do Corinthians. Policiais militares presentes nada fizeram. Devido a contenção do invasor, outros torcedores se revoltaram e também invadiram o gramado, chegando até a jogar sabão em pó em cima de alguns atletas. "É lamentável uma cena dessas, quando o ambiente estava bom. Achamos melhor preservar os atletas e suspendemos o treinamento", afirmou Zé Augusto. Atualizado às 12h30