Torcedores levam terror à Euro-04 Pelo segundo dia consecutivo, o balneário de Albufeira, a 200 quilômetros ao sul de Lisboa, viveu horas de terror por conta de conflitos entre aproximadamente 250 torcedores e destacamentos policiais. Os problemas começaram na noite de terça-feira e só foram controlados na madrugada de hoje. Trinta e quatro cidadãos ingleses e 1 holandês foram detidos e oito pessoas ficaram feridas. Segundo o assessor de comunicação da Guarda Nacional de Portugal, Manuel Jorge, este foi o maior incidente de rua no país nos últimos anos. A exemplo do que havia ocorrido na segunda-feira, os atos de vandalismo começaram quando os torcedores ingleses se concentraram em bares. Bebendo muito e entoando refrões de cunho racista, eles passaram a arremessar cadeiras contra as instalações de estabelecimentos comerciais e a quebrar equipamentos públicos. Policiais da Guarda Nacional que tentavam controlar a confusão, foram atingidos por garrafas e outros objetos atirados pelos torcedores. Manuel Jorge, disse, no entanto, que ainda não foi caracterizada a ligação dos detidos com os hooligans. ?São apenas bebados violentos?, disse David Swift, o homem que chefia um grupo de policiais ingleses especializado em conflitos de torcidas, e que trabalha em conjunto com a polícia portuguesa. Independentemente disso, o primeiro-ministro inglês, Tony Blair condenou o comportamento dos torcedores. ?Estas pessoas envergonham a nossa nação, já que a maioria dos torcedores ingleses querem apenas desfrutar do jogo?, disse Blair. Antigo porto de pescadores, Albufeira é hoje um dos destinos preferidos de turistas britânicos, alemães e holandes. A cidade, normalmente calma, já havia sido cenário de vandalismo na noite de segunda-feira, quando 400 torcedores se envolveram num quebra-quebra. Naquela oportunidade, 14 pessoas foram presas. Na cidade do Porto - onde se enfrentaram Alemanha e Holanda - quatro alemães foram presos na noite de terça-feira, também por vandalismo. Num trabalho de prevenção, a polícia britânica impediu que aproximadamente 2.700 hooligans viajassem para Portugal para a Eurocopa. O objetivo era evitar a repetição de conflitos como os registrados na Euro-2000, na Bélgica e Holanda, e na Copa do Mundo da França em 98.