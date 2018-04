Torcedores lotam ruas de Londres após título do Bayern

Neste sábado, mais de 100 mil alemães invadiram a capital britânica. Apenas uma parte deles - cerca de 50 mil - entraram no estádio, enquanto milhares de outros passaram horas nas portas de metrôs pedindo ingressos, que chegavam a custar 2 mil euros.

Em Londres, duas Alemanhas se encontraram, cara a cara. De um lado, os torcedores do Bayern, acostumados com a vitória e vindo da região mais rica do país mais rico da Europa. De outro, uma torcida formada essencialmente pela classe trabalhadora, acostumada com o sofrimento de um time que quase desapareceu e vindo da região mais deprimida economicamente da Alemanha.

Não faltaram também as brigas. Logo no início da manhã, as duas torcidas se enfrentaram na região do estádio. A polícia teve dificuldade para controlar a correria e a violência. Também não faltou a presença da chanceler alemã, Angela Merkel, ao lado dos presidentes das maiores empresas alemãs.

Ignorando todas as diferenças, nos alto-falantes dos metrôs e até do templo sagrado de Wembley, a língua deixou de ser o inglês. Os organizadores se renderam à maioria alemã e passavam as mensagens na língua dos visitantes. Os pubs também adotaram o idioma para convidar os torcedores a entrarem e, claro, gastarem seu dinheiro, alimentando a economia inglesa em sérias dificuldades. Na tradicional Oxford Street, não faltaram dezenas de bandeiras da Alemanha, com lojas com recados claros: "willkommen" (Bem-vindos).

Ao final da partida, nas ruas de Londres, os mais de 50 mil torcedores alemães que estavam no estádio se juntaram aos milhares de outros que haviam sido deixados de fora. "A viagem não foi perdida. O importante era estar na festa e aqui estamos", declarou Hans, um alemão de Munique e que não escondia: "hoje vou beber a noite toda", sem saber que em Londres a bebida é controlada.

Mesmo antes de saber o resultado, o Bayern reservou o hotel mais luxuoso de Londres para convidar 1,8 mil pessoas a um jantar de gala no sofisticado Grosvenor House Hotel, em Park Lane.

Aos ingleses, que haviam organizado a final esperando um time local para marcar os 150 anos de sua federação de futebol, restou apenas a fina ironia. Para o jornal The Sun, pelo menos um time alemão perdeu em Wembley neste sábado. Para o jornal Guardian, Londres se transformou em uma "pequena cidade alemã", pelo menos por um dia.