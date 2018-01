Torcedores matam empresário em Pelotas Inconformados com a derrota por 1 a 0 para o Pelotas e a conseqüente desclassificação no Brasileiro da Série C na noite de quinta-feira, cerca de 30 torcedores do Brasil provocaram um tumulto no centro de Pelotas (RS) e agrediram a socos e pontapés o empresário Gilberto Guilherme Bonow, de 62 anos, quando este deixava seu filho em casa. Motivo: o menino vestia uma camisa do Pelotas. Ex-presidente do Sindicato Lojista de Pelotas, Bonow não resistiu aos ferimentos e morreu. Cerca de dez torcedores ficaram feridos na briga, entre eles um policial da Brigada Militar. Todos foram atendidos no Hospital de Pronto Socorro, após o confronto. A Polícia Civil está investigando o caso e já tem o nome de dois suspeitos. As informações são da Agência Brasil.