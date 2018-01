Torcedores mexicanos acreditam na vitória do São Paulo Mesmo vencendo o São Paulo por duas vezes nesse ano, os torcedores do Chivas de Guadalajara não estão confiantes no potencial da equipe para a partida da próxima quarta-feira, pelas semifinais da Libertadores, que será disputada no México. Em pesquisa realizada no site do clube mexicano, com mais de 55 mil votos até esta terça-feira, cerca de 90% dos torcedores acreditam que o São Paulo sairá vencedor do confronto que será disputado no Estádio Jalisco, enquanto apenas 7% confiam na vitória do Chivas. Apesar da pesquisa estar sendo realizada pelo site do Chivas, a rivalidade entre os clubes mexicanos é muito grande e os torcedores rivais, principalmente do Atlas, estão torcendo para o São Paulo. Todos os ingressos para a partida (mais de 50 mil) já foram vendidos. Em pesquisa realizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol antes do início da Copa Libertadores, São Paulo e Chivas apareciam como os principais favoritos ao título da competição. O São Paulo já viajou ao México e vai realizar o reconhecimento do gramado do Estádio Jalisco na noite desta terça-feira, às 21 horas de Brasília.