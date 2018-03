Torcedores não aceitam críticas de Geninho Os torcedores do Corinthians não gostaram nem um pouco das declarações de quinta-feira do técnico Geninho. Ele disse que faltou apoio da torcida na partida em que a equipe perdeu para o River e foi eliminada da Libertadores, quarta-feira, no Morumbi. A Gaviões da Fiel, maior organizada do clube, garante que não parou de incentivar a equipe um minuto sequer, "apesar de o time ter chutado quatro bolas no gol". Bem do meio da torcida, olhando para os demais setores do Morumbi, Ronaldo Pinto, presidente da organizada, testemunhou o comportamento dos demais corintianos: "Pelo que o time estava jogando até que a torcida estava apoiando demais". Antes de tomar qualquer medida, a Gaviões quer ouvir Geninho sobre o episódio. Querem saber se o treinador confirma o depoimento de quinta-feira pela manhã, quando disse: "De vez em quando a torcida tentava empurrar o time, mas logo se calava novamente. Ficou muito quieta, o tempo todo. No Brasil, é o time que tem de empurrar a torcida. Na Argentina, não. Os torcedores do River cantaram e gritaram o tempo todo, até quando estavam perdendo o jogo." Nesta sexta-feira, a Gaviões da Fiel optou por um voto de confiança ao técnico - que teria dito aos torcedores ter sido "mal interpretado". Através de sua assessoria de imprensa, a organizada declarou apoio ao clube e ao treinador: "Vários torcedores estiveram agora à tarde no treino e todo mundo estava dizendo que houve um exagero. O próprio Geninho disse que não entendeu a matéria, que lamentava ter sido mal interpretado. O que vamos fazer é apoiar o clube, como sempre fizemos, e amanhã cedo a diretoria da Gaviões vai ao treino para conversar com os jogadores." Nesta sexta-feira, cinco torcedores da Gaviões se anteciparam à diretoria e foram ao Parque São Jorge cobrar os jogadores. Disseram que o Brasileiro, agora, é obrigação. Geninho, Fábio Luciano e Kléber receberam o grupo e responderam que também para eles o campeonato nacional virou obrigação. Independentemente da justificativa do treinador, a Gaviões acredita que dentro das circunstâncias os torcedores fizeram o que foi possível. "O grande erro foi esse jogo ter sido no Morumbi. Que diferença fazem 16 metros quadrados de campo? Faz diferença sim para a torcida, que fica muito longe do campo no Morumbi. Não dá para passar aquele calor humano, entende?", diz Ronaldo. A torcida Camisa 12 também ficou inconformada com as declarações de Geninho. "O que é que ele está querendo agora é pôr a culpa em alguém. Ele está errado", disse Gilberto Ferreira da Silva, secretário-geral da organizada. Na avaliação do torcedor, a principal razão para o Corinthians ter fracassado pela sexta vez na mais importante competição que disputou - além do Mundial de 2000 - foi o desempenho da equipe. "A gente apoiou o tempo todo, fizemos nosso papel. O que não podia era jogar recuado daquele jeito. O time não foi pra cima. Libertadores é diferente, certo?"