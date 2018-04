Torcedores palmeirenses são detidos antes do clássico

Dois grupos de torcedores do Palmeiras foram detidos neste domingo, acusados de tentar agredir torcedores do São Paulo, segundo informações da Polícia Militar. Os dois times se enfrentam no Morumbi pela 22.ª rodada do Brasileirão.

Um grupo de 43 palmeirenses foi detido por volta das 10 horas, após denúncia de uma testemunha, que presenciou a tentativa do bando em atacar torcedores são-paulinos na rua Paulo Farias, no Tucuruvi, na zona norte de São Paulo, com pedaços de paus e tacos de beisebol. Eles foram encaminhados para o 39.° DP.

Por volta das 13 horas, outro grupo de palmeirenses foi detido na estação de trem Calmon Viana, com pedaços de paus, tacos de beisebol e seis granadas de fabricação caseira, segundo a PM. Os suspeitos foram levados para a delegacia de Poá.