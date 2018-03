Torcedores paranaenses lamentam confusão Se a Confederação Brasileira de Futebol confirmar a suspensão da rodada do Campeonato Brasileiro, o torcedor do Coritiba Juliano Rodrigues disse que restará a alternativa de pescar. A previsão era reunir torcedores na sede da torcida Império Alviverde, para acompanhar pela televisão o jogo contra o Paysandu. Secretário da Império, ele estava atendendo telefonemas de torcedores preocupados com o ressarcimento dos valores pagos previamente em carnês caso haja interrupção da competição. "É uma coisa tão pequena, mas em razão da força do futebol ganha uma grande dimensão", disse. Seu xará, mas torcedor ferrenho do Atlético Paranaense, também lamentou a possibilidade de ficar um fim de semana sem futebol, ainda mais que a previsão é de grande lotação da Arena para ver a partida contra o Flamengo. Ele disse que não conhecia bem os argumentos das partes em disputa, mas ficaria ao lado do presidente do clube, Mário Celso Petraglia. "Só não gostaria que chegasse ao ponto de não haver futebol", acentuou Juliano Rodrigues, o do Atlético. "Ninguém gosta de ficar em casa assistindo ao Faustão." O torcedor do Paraná Clube, Márcio Alexandre Silvestre, que preside a Fúria Independente, está com tudo pronto para engrossar o coro a favor de seu time, sábado, contra o São Caetano, no Estádio Pinheirão, em Curitiba. "A gente que vive o futebol fica perdido quando não tem jogo", disse. Segundo ele, a dúvida sobre se terá ou não jogo pode prejudicar a venda de ingressos, que estava sendo feita hoje. "Quem vai se responsabilizar se não tiver jogo?" questionou. De acordo com ele, uma suspensão neste fim de semana pode prejudicar também a próxima rodada, quando o time joga em casa contra o Flamengo.