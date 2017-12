Torcedores poderão beber um litro de cerveja na Copa Os torcedores que comparecerem aos estádios da Copa do Mundo da Alemanha estarão liberados para consumir cerveja. O Comitê Organizador do Mundial informou nesta terça-feira que não haverá lei seca nos jogos, mas será estabelecida uma espécie de dosagem sobre o consumo. Em todos os jogos os torcedores encontrarão pessoas vendendo cerveja com álcool. Mas, cada pessoa poderá beber no máximo um litro. Se acontecerem exageros por causa do consumo, o Comitê poderá suspender a venda. A Copa do Mundo começa no dia 9 de junho, com o jogo entre Alemanha e Costa Rica. O Brasil está no Grupo F, ao lado de Japão, Croácia e Austrália.