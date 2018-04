Torcedores protestam contra o técnico Luxemburgo no treino do Grêmio

SÃO PAULO - Um pequeno grupo de torcedores do Grêmio aproveitou o primeiro treino da equipe em Porto Alegre depois da eliminação na Libertadores para protestar contra o técnico Vanderlei Luxemburgo e a diretoria do clube, na tarde desta segunda-feira. Eles levaram cartazes com críticas ao treinador e também à diretoria.

Para cobrar Luxemburgo, os torcedores usaram de ironia: "Cadê o 'pojeto'", escreveram um dos cartazes, numa alusão à palavra projeto, usada com frequência pelo treinador. Na outra faixa, podia-se ler: "Povo que não tem virtude acaba por ser escravo", uma passagem do hino do Rio Grande do Sul.

Derrotado pelo Independiente Santa Fe, da Colômbia, por 1 a 0, na última quinta, o time de Vanderlei Luxemburgo caiu nas oitavas de final da competição continental. Alguns torcedores já haviam protestado na volta do elenco da Colômbia, no último sábado. Direcionada ao técnico, uma faixa com a mensagem "Luxa covarde" foi estendida no desembarque da delegação no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

Agora as atenções do clube estão voltadas para o Campeonato Brasileiro, que tem início nesta semana. O Grêmio estreia contra o Náutico no domingo, às 16h. A partida será realizada no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, devido à perda de um mando de campo como punição pelo rojão atirado ao gramado durante o Gre-Nal da última rodada do Brasileirão 2012.