Torcedores protestam em retorno do Fluminense ao Rio

O Fluminense tentou minimizar os efeitos dos protestos estacionando o ônibus do clube no terminal de cargas do aeroporto. Porém, mesmo com o veículo escoltado, os torcedores se aproximaram, chutaram o ônibus, além de xingarem e ameaçarem os jogadores.

Depois do susto, os jogadores do Fluminense seguiram para um hotel no Rio de Janeiro. O time inicia na madrugada a viagem para o Peru, onde enfrentará o Alianza Atlético, quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), na cidade de Piura, pela segunda fase da Copa Sul-Americana.

No Campeonato Brasileiro, o Fluminense segue na lanterna, com apenas 18 pontos após 25 rodadas. O time carioca volta a jogar no torneio no próximo domingo, no Estádio do Maracanã, contra o Avaí, a partir das 16 horas.