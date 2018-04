Torcedores que tentam invadir o Pacaembu são presos pela PM

Com a derrota do Corinthians por 1 a 0 sobre o Vasco, na noite desta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, o clima era de decepção entre os torcedores que foram ao Estádio do Pacaembu, em São Paulo, para assistir à partida. Talvez pela derrota do Goiás, que manteve o time alvinegro dependendo só de si para não cair, nenhum incidente foi registrado no local. Veja também: Corinthians perde para o Vasco, mas ainda só depende de si Classificação Calendário / Resultados O único problema declarado pela Polícia Militar aconteceu antes do jogo, quando 45 torcedores que estavam sem ingresso tentaram invadir o estádio, mas foram contidos pelos policiais. Por terem arremessado pedras que feriram cinco policiais, todos acabaram presos no 23.º Distrito Policial, segundo a rádio Jovem Pan. Dentro do estádio, apenas um torcedor tentou invadir o campo perto do final do jogo com a intenção de protestar contra os jogadores corintianos, já que o placar da partida indicava a vitória, mas foi rapidamente contido pelos policiais e muitos dos que estavam no campo nem notaram o incidente. O time, que volta para Atibaia, onde esteve concentrado nos últimos dias, também não teve problemas na saída.