Torcedores recebem São Paulo com protesto e pedem Luxemburgo como técnico

Cerca de 70 torcedores do São Paulo protestaram na madrugada desta quinta-feira na chegada do time ao CT da Barra Funda, após o time de Dorival Junior perder para o Ituano por 2 a 1 na noite de quarta. Foi a segunda derrota seguida no Paulistão, e mais uma exibição ruim em campo. A mobilização foi convocada pelas redes sociais pela Torcida Independente, principal organizada do clube.

O protesto pediu a demissão de Dorival e a contratação de Vanderlei Luxemburgo para o comando técnico da equipe. Dois ônibus da organizada vieram direto de Itu, onde aconteceu a partida, para a frente do CT. Os torcedores esperaram cerca de hora até a chegada do ônibus com os jogadores e comissão técnica, por volta das 3h. Onze viaturas da Polícia MIlitar acompanharam o protesto, que foi pacífico.

Entre as palavras de ordem, os torcedores pediam respeito com a camisa tricolor, exigindo comprometimento do elenco em campo. O protesto também pediu a contratação de reforços de peso, e sugeriu nomes identificados com o time, como Hernanes e Calleri. Um dos argumentos da organizada é que o São Paulo não tem um jogador "para salvar o time", e citam Rogério Ceni em 2016 e Hernanes em 2017.

Jogadores do São Paulo recepcionados com aplausos irônicos de torcedores no CT. Protesto pede demissão de Dorival Junior. pic.twitter.com/TQZvx6A5x6 — Matheus Lara (@mthslr) 22 de fevereiro de 2018

A torcida insinua que atletas no São Paulo jogam mal para derrubar o treinador, que vem sendo cada vez mais pressionado no cargo. "Temos jogadores canalhas dentro de campo e que vão te derrubar, Dorival", escreveu a organizada, no Twitter. "Assim que se derruba um técnico. Acabou a paz. Ou joga por amor, ou por terror."

Há previsão de mais mobilizações. A Independente pretende fazer barulho na frente do estádio do Morumbi no próximo domingo, antes da partida contra a Ferroviária, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista.