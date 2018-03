Torcedores revoltados com queda de time tradicional da Argélia EFE VIOLÊNCIA - Policiais tentam conter o ímpeto de torcedores do Mouloudia Clube de Orán, clube tradicional da Argélia, que foi rebaixado à segunda divisão. De acordo com estimativas, cerca de 50 torcedores foram presos por vandalismo e roubo; lojas, cinemas e agências bancárias foram saqueadas na cidade de Orán.