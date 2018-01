Torcedores saem às ruas de Portugal para comemorar Milhares de torcedores invadiram as ruas em Portugal depois da vitória da seleção do país sobre a Inglaterra nos pênaltis e a classificação para as semifinais da Copa do Mundo da Alemanha. A comemoração repete o que aconteceu na Eurocopa, em 2004, quando Portugal, do técnico Felipão, também eliminou a Inglaterra nas quartas-de-final do torneio, por coincidência, também em uma disputa de pênaltis. A festa, com buzinas e muita euforia, começou assim que o atacante Cristiano Ronaldo, na disputa de pênaltis, marcou o gol que deu a vitória à seleção portuguesa. Os torcedores ficaram muito empolgados com os três pênaltis da Inglaterra defendidos pelo goleiro Ricardo. Faixas nas cores verde e vermelha da bandeira portuguesa dominaram as ruas, especialmente em Lisboa e na cidade do Porto. Com a classificação, a seleção portuguesa igualou a marca da Copa de 66 na Inglaterra, quando o time, com a presença do atacante Eusébio, a "Pantera Negra", levou Portugal às semifinais do Mundial e acabou ficando em terceiro lugar.