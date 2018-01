Torcedores santistas querem dar o troco Se no La Bombonera, em Buenos Aires a torcida do Boca Juniors pressionou bastante e cantou para incentivar o time contra o Santos hoje, na quadra da Torcida Jovem do Santos, no Jardim Aricanduva, na zona leste não foi diferente. Cerca de 2 mil torcedores lotaram a quadra munidos com bandeiras, fogos, além de contarem com a bateria da Nota 30 da própria torcida e muita cerveja. Apesar de toda a festa armada para o time santista os torcedores amargaram a derrota por 2 a 0. "Vamos dar o troco aqui em São Paulo. Teremos revanche", disse Sérgio da Silva, técnico de enfermagem. A esperança de ver o time vencer morreu ainda no primeiro tempo depois da grande defesa do Fábio Costa aos 31 minutos. Um minuto depois o time argentino marcou o primeiro gol, enquanto os torcedores gritavam ´O Fábio Costa é o melhor goleiro do Brasil´. "Foi um gol besta, uma falha na defesa. Mas como diz a nossa música ´o Santos é o time da virada´ ainda temos o jogo de volta para reverter este placar", falou Valdir Henrique da Silva Júnior, diretor de bandeiras da Torcida Jovem, que preferiu não ver o final do primeiro tempo para "não passar raiva." As chances de gol desperdiçadas pelos ´Meninos da Vila´ deixaram os torcedores irritados. "O Santos jogou muito bem. Só pode ser ´macumba´ desses argentinos, porque a bola não entrou de jeito nenhum", disse aflito Bruno Santos.