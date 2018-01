Torcedores se despedem do Corinthians O torcedor corintiano resolveu antecipar sua despedida do time, que embarca nesta sexta para Goiânia para enfrentar o Goiás no domingo. Quase mil pessoas ? torcedores comuns, crianças e membros da Gaviões da Fiel ? estiveram nesta quinta no Parque São Jorge acompanhando o treino da equipe: um tático-técnico comandado pelo técnico Antônio Lopes sob a instabilidade do tempo na Zona Leste. Choveu e fez sol durante o trabalho. Foi dia de retribuir, do alambrado da Fazendinha, a alegria que o Corinthians deu a seus seguidores no ano. Não existe no clube a remota possibilidade de pensar em ver o título nas mãos do Inter. Tanto é assim que, quando os jogadores apareceram no campo, a maioria dos torcedores gritou: ?É campeão!?. O grupo retribuiu o carinho com autógrafos. A polícia foi acionada para manter a ordem. Não houve incidentes. A menina Júlia Miranda disse que levou dois meses para fazer uma carta de amor de cinco metros, entregue a Carlitos Tevez. Esperou o fim do treino para presentear o escolhido, sem meias palavras: ?Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo!? Lopes, que na véspera havia ficado furioso com a ausência de Fábio Costa e Gustavo Nery no treino (estavam em tratamento médico, mas em condições de atuar no domingo), pôde aproveitar seu time principal. Ou quase todo. Fábio Costa, com dor no ombro direito, não treinou. O coletivo acabou 1 a 1. DVD com a carreira - Agentes ligados ao atacante Carlitos Tevez querem promover a boa fase do jogador argentino no Brasil. Amado pelos corintianos, seu nome vende. Com o aval da MSI, que detém os direitos de imagem do craque, pessoas ligadas ao atleta procuraram a Traffic, de J. Hawilla, para propor um DVD contando a curta história do jogador. Querem aproveitar o momento. A fita não teria somente imagens de Tevez no Corinthians. O DVD mostraria sua trajetória no Boca Juniors e na Seleção Argentina. A idéia é boa, mas não é fácil de executar. A Traffic teria de acionar a Fox, que detém os direitos de transmissão do Campeonato Argentino, da Copa Sul-Americana e da Libertadores, e a Globo, que transmite o Brasileiro. Leva tempo e dinheiro. A Traffic nada decidiu. A empresa fez o mesmo trabalho com imagens do São Paulo na conquista da Libertadores ? foram vendidas 30 mil cópias do DVD. Tevez gostaria de ter sua fita, sobretudo com momentos da passagem pelo Brasil. Há quem acredite que ele não ficará por muito tempo no País. Recentemente, respondendo à pergunta se ficaria no Corinthians por cinco anos, tempo do seu contrato, disse que só queria levantar a taça do Brasileiro.