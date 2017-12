Torcedores tomam a capital de Gana para festejar a vitória Após a vitória sobre os Estados Unidos por 2 a 1 e a classificação às oitavas-de-final da Copa do Mundo, milhares de torcedores invadiram as ruas de Accra, capital de Gana, para comemorar "a proeza" obtida pela seleção africana, que é a única até agora do continente que conseguiu se classificar - Togo, Costa do Marfim e Angola foram eliminados, só a Tunísia tem chances. Os torcedores fizeram carretas pelas ruas, enquanto crianças se aglomeravam ao redor dos carros gritando os nomes dos jogadores, principalmente de Appiah, autor do segundo gol ganês. O trânsito ficou bloqueado durante horas, o que obrigou as autoridades do país a aumentar a segurança na capital. O curioso é que outras cidades do continente africano, como Abiyán, capital da Costa do Marfim, também registraram um número muito grande de torcedores para comemorar a classificação ganesa. Por sinal, o presidente de Gana, John Kufur, enviou uma carta aos jogadores, elogiando a atuação do elenco. Agora, Gana vai enfrentar o Brasil pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo.