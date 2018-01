Torcedores vaiam Kaká durante treino O meia Kaká foi vaiado por alguns torcedores que estiveram nesta sexta-feira pela manhã, no Morumbi, durante treino do São Paulo para o clássico de domingo contra o Corinthians. O jogador, visivelmente abatido, disse que está preparado para as cobranças. ?Tenho só 21 anos e tenho tempo para superar tudo isso. Outros jogadores já sofreram críticas e deram a volta por cima?, afirmou o jogador, que, recuperado de contusão, garantiu sua escalação.