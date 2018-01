Torcedores vão eleger o mais bonito Vem aí a eleição do jogador mais bonito do Campeonato Brasileiro. A campanha é da Nestlé em parceria com Clube dos 13 (associação dos principais clubes de futebol do País) na promoção para aumentar a média de público nos jogos do Brasileirão. Os critérios da seleção do "mais bonito do campeonato" serão apresentados dia 14 pela Nestlé, multinacional de alimentos instalada no Brasil há 84 anos. A campanha prevê a votação de torcedores dos 22 clubes participantes do Brasileirão. E deve seguir as mesmas linhas da promoção de troca de produtos da empresa por ingressos dos jogos. A torcida que trocar mais produtos terá mais votos para eleger o jogador que considera o mais bonito do campeonato. Esta peça publicitária faz parte do acordo entre a multinacional e o Clube dos 13. No pacote de promoções, a empresa criou a "Taça Nestlé Brasileirão", uma peça de metal de 23 quilos banhada a ouro. Criada pelo artista plástico Elifas Andreato, foi apresentada nesta terça-feira em um evento na sede da multinacional em São Paulo. A taça será entregue ao time campeão. E não anula a oficial, que a CBF repassa ao clube vencedor todos os anos. A empresa também promete um bônus de R$ 500 mil a ser dividido entre o campeão, vice e terceiro colocado. "Só temos de agradecer à Nestlé", disse Fábio Koff, presidente do Clube dos 13. "Já conseguimos aumentar em 30% a média de público em relação ao campeonato de 2004." Na promoção "Torcer pelo seu time faz bem", a Nestlé distribuiu 230 mil ingressos em 18 jogos. A ação da empresa começou na sétima rodada e se estenderá até o final do Brasileirão. A multinacional compra todos os ingressos de determinado jogo e repassa cada bilhete (de R$ 15) ao torcedor que comprar um de seus produtos (média de R$ 3 cada).