Torcedores vão escolher entre três opções o novo nome do estádio do Palmeiras

SÃO PAULO - O torcedor do Palmeiras terá a chance de escolher o nome do seu novo estádio, atualmente chamado de Arena Palestra, que está em ritmo acelerado de obras visando sua inauguração no próximo ano. Em evento realizado em um shopping de São Paulo, nesta segunda-feira, a Allianz - seguradora que fechou acordo para colocar seu nome no estádio e explorá-lo comercialmente mediante o pagamento de um valor estimado de R$ 300 milhões por 20 anos de contrato - anunciou que o palmeirense poderá votar em três diferentes nomes para batizar o antigo Palestra Itália.

Em conjunto com a WTorre e com a presença do presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, a seguradora divulgou três opções de nomes, sendo que um deles será eleito por meio de votação popular através da página da Allianz no Facebook e do site oficial da nova arena, que estarão no ar em breve. O acordo firmado com a empresa foi de 20 anos, e o contrato prevê a opção de renovação por mais dez, totalizando 30 anos de parceria.

Os nomes escolhidos para votação foram os seguintes: Allianz Parque, Allianz Center e Allianz 360º. "A gente considerou que é importante ter a opinião da torcida. A votação ficará aberta até 20 de maio", informou Edward Lange, presidente da Allianz do Brasil.

Quem votar na eleição do novo nome também poderá participar de um concurso cultural, no qual terá de responder à seguinte pergunta: "Por que a nova arena fará a cidade de São Paulo melhor?". A resposta que for eleita a melhor dará ao ganhador o direito de comparecer de graça a todos os eventos que ocorrerem no estádio em 2014.

O fato de o nome Palestra não ter sido incluído entre as opções para batizar o novo estádio do Palmeiras também gerou polêmica nesta segunda-feira entre os convidados, mas o presidente Paulo Nobre minimizou a importância da ausência da palavra que está historicamente atrelada ao Palmeiras. "O nome Palestra Itália estará sempre em nossos corações. Ele jamais será esquecido. Mas vamos respeitar o nome escolhido pela empresa", disse o dirigente.

Walter Torre, presidente da WTorre, construtora do estádio, confirmou também nesta segunda-feira que a obra da arena do Palmeiras será entregue no primeiro semestre do próximo ano. Ele prometeu ainda que a inauguração ocorrerá com um grande show, ao "estilo Super Bowl", nome dado ao principal evento do futebol americano, sempre recheado por shows de artistas mundialmente famosos.