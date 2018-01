Torcida: 13 ônibus são depredados O saldo de ônibus depredados por torcedores são-paulinos chegou a 13, segundo informou a São Paulo Transportes (SPTrans). De acordo com a empresa, dois deles tiveram o alçapão retirados. As depredações aconteceram na região da Avenida Paulista durante o tumulto ocorrido na festa dos torcedores do São Paulo. A maioria dos ônibus teve vidros e luminárias internas destruídos.