Torcida ?abandona? time da Ponte A possibilidade da Ponte Preta chegar à inédita final da Copa do Brasil não está empolgando a torcida do time, que compra de forma tímida os ingressos disponíveis no estádio Moisés Lucarelli. A expectativa é pessimista: apenas 20 ônibus devem ser fretados para levar torcedores, domingo, até São José do Rio Preto. "Eu vou como sempre fui, de ônibus de carreira", gritava Conceição, a torcedora-símbolo do clube, na porta do estádio. A caravana deixará a cidade ainda nas primeiras horas de domingo. Segundo alguns líderes de torcida, o desânimo não é por causa da confiança no time, mas pela distância que separa Campinas de Rio Preto - 350 quilômetros. Dos 4 mil ingressos à venda no Moisés Lucarelli, apenas mil devem ser vendidos. Se em Campinas não há tanto interesse, o contrário acontece em Rio Preto. Durante todo o dia muitos torcedores compraram ingressos nas bilheterias do estádio Benedito Teixeira, o Teixeirão. Pelos cálculos iniciais, perto de 15 mil ingressos já foram vendidos, de um total de 25 mil. A Federação Paulista deve enviar mais 5 mil ingressos ainda hoje para atender a grande demanda da cidade e de toda a região. A organização da venda é do América, responsável pelo Teixeirão, sob a supervisão da FPF. A principal reclamação nas extensas filas é pela falta de ingressos para estudantes, que custam R$ 5, metade do preço da arquibancada - R$ 10. Durante o período da tarde, houve filas enormes, com uma demora média de duas horas para a compra de um ingresso. Torcida ?abandona? time da Ponte