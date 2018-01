Torcida aliviada com saída de Mustafá "O câncer foi retirado." Assim, o vice-presidente da organizada Mancha Alviverde, Reginaldo Pereira, resumia o alívio pelo fim do reinado de Mustafá Contursi à frente da presidência do Palmeiras. A bronca da maior torcida palmeirense com o, agora, ex-presidente Mustafá é antiga. O dirigente nunca deu muita importância aos inúmeros protestos dos torcedores, que ao final de todas as partidas no Parque Antártica - independentemente de vitória ou não - sempre xingavam Mustafá de todas as formas possíveis. Com o rebaixamento, a indignação aumentou, mas Mustafá nunca se abalou no cargo. Nem mesmo o fato de o nome do candidato Afonso Della Mônica ter sido indicado por Mustafá preocupou a torcida. Eles estavam ali apenas para celebrar o fim da dinastia Contursi. Em frente ao portão principal da sede do Palmeiras, na Rua Turiassu, muito barulho e pouca gente. Menos de 100 torcedores tiveram coragem de acompanhar as eleições do lado de fora. Um caminhão de som, tocando o samba-enredo da escola para o carnaval deste ano, chamava muito mais a atenção. "O Della Mônica agrada e muito. Mas não basta mudar apenas o nome", ressaltou Reginaldo Pereira. "Nós sabemos que o Della Mônica é palmeirense e, pelo menos, gosta de futebol. E se ele ganhar, vai trazer dois ou três jogadores de peso para a disputa da Copa Libertadores." Do lado de dentro, o clima era de tranqüilidade e, antes mesmo de a assembléia do Conselho Deliberativo começar, a oposição reconhecia que seria muito complicado desbancar o favoritismo de Afonso Della Mônica. "Muito difícil porque, indiscutivelmente, a situação tem a maioria do Conselho. Mas, perdendo ou não, nós (oposição) temos a obrigação de representar a torcida", disse Luís Gonzaga Beluzzo, líder da oposição e candidato à vice-presidência. Trezentos conselheiros definiriam o futuro do Palmeiras pelos próximos dois anos: 100 indicados por Mustafá, 100 vitalícios e 100 eleitos. Mas nem mesmo com uma derrota pré-anunciada, a oposição protestava. O simples fato de Della Mônica ser o escolhido como sucessor já servia de alívio. "Tenho certeza que ele (Della Mônica) vai abrir espaço para ouvir todos. Temos muita esperança de que será uma administração completamente diferente. Se ele pedir para ouvir a oposição, eu e o Serafim (Del Grande) vamos sentar e mostrar um projeto de parceria para fortalecer as finanças do clube", complementou Beluzzo.