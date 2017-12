Torcida ameaça presidente do Barcelona A torcida uniformizada ?Boixos Nois? ameaça de morte Joan Laporta, presidente do Barcelona. A facção radical está irritada com o dirigente, que, desde sua eleição em junho, mostra disposição de acabar com privilégios. O cartola se nega a dar ingressos gratuitos, quando o time joga em casa, ou financiar viagens, em partidas como visitantes. Ele acha que a ação das organizadas alimenta violência no futebol. ?Laporta, vamos te matar?, foi uma das pichações que apareceram perto de sua residência.