Torcida argentina enfrenta PM no Morumbi Uma confusão tomou conta das arquibancadas do Morumbi na noite desta quarta-feira momentos antes do jogo entre São Paulo e River Plate, pelas semifinais da Libertadores da América. Depois de provocações entre as duas torcidas, aconteceu um confronto generalizado entre soldados da Polícia Militar e os torcedores argentinos, que em determinados momentos, com pedaços de madeira arrancados dos bancos, chegaram a acuar os policiais. O confronto foi controlado aos poucos com o reforço do policiamento e o isolamento da torcida argentina.