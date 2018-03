Torcida botafoguense divide estádio A empolgação da torcida botafoguense, que dividiu ao meio o Estádio Santa Cruz com a do Corinthians, começou cedo. Os conselheiros do clube Doeg Simões, de 55 anos, e seu filho, Júnior, 32, chegaram às 10h50, dez minutos antes da abertura dos portões, e foram uns dos primeiros a entrar no estádio. Nada de cadeiras, mas, sim, a arquibancada. "Gostamos de assistir no meio do povão e vai ser 2 a 0 para o Botafogo", diziam, em coro, uniformizados, mas com camisas tricolores diferentes. O pai, inclusive, foi presidente do Botafogo por 30 dias na época de Laerte Alves. Em campo, no entanto, o time decepcionou e foi goleado pelo Corinthians, por 3 a 0. Muitos corintianos trocaram visivelmente de lado na decisão. A opção pelo time da cidade prevaleceu. É o caso da família de Cristiane Bocchi, de 33 anos. Os três filhos estavam uniformizados, mas, ansiosa, não arriscou um palpite. Os balconistas Eduardo Mesquita da Silva, de 23 anos, botafoguense, e seu irmão José Ricardo, de 21, corintiano, estavam otimistas, mas, vendendo cervejas, refrigerantes e água, sabiam que dificilmente veriam o jogo. "Vamos ver o teipe em casa, pois aqui não dá para ver", disse Eduardo. "Terei de ficar quietinho aqui", emendou José Ricardo, no meio dos adversários, que festejavam a vitória corintiana. O ambulante Torus Bagboudarian, de 73 anos, é corintiano, de São Paulo, mas jurou que torceria para o time do interior. "Chega de Corinthians, o Bota merece o título; a rapaziada fez um papel bonito", comentou ele, ao vender fitas e bonés nas arquibancadas. O vendedor de água João Batista de Carvalho, de 52 anos, palmeirense, torcia para o time de Ribeirão Preto, mas não estava empolgado. "Não tô nem aí com futebol, vou é trabalhar", afirmou ele. Cambistas ainda tentavam, rapidamente, vender os últimos ingressos. O eletricista Guilherme Gregouldo, de 37 anos, sem ingresso, conseguiu uma maneira de assistir o confronto: montou a estrutura para a imprensa, às pressas. "Nem acertei ainda, mas espero ganhar uns R$ 100,00", disse ele. Do lado de fora, o respeito imperou antes da partida. Marcelo Bianchi, 26, taxista em São Paulo, chegou da Capital numa van, com outros nove corintianos. Ele circulava entre os botafoguenses, sem rivalidade. "Tá bacana, tranqüilo, e até nos trouxeram ao estádio", explicou Bianchi.