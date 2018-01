Torcida brasileira chega a Concepción A torcida brasileira chegou nesta sexta-feira a Concepción, no Chile, para apoiar o time do técnico Ricardo Gomes na busca por uma vaga na Olimpíada de Atenas. Integrantes da torcida Camisa 12, do Corinthians, e um grupo vindo de Cuiabá foram até o hotel onde a delegação está hospedada.