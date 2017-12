Torcida brasileira é maioria no estádio em Dortmund Ao contrário do que aconteceu nos três primeiros jogos da Copa, a torcida brasileira é a grande maioria no Westfalenstadion, onde o Brasil enfrenta Gana nesta terça-feira, a partir das 12 horas (horário de Brasília). A partida em Dortmund vale vaga nas quartas-de-final do Mundial da Alemanha e terá transmissão ao vivo de Globo, SporTV, ESPN Brasil e Bandsports. Nos jogos contra Croácia, Austrália e Japão, os brasileiros nunca tiveram grande vantagem dentro do estádio - tanto na quantidade quanto na animação. Mas, dessa vez, com o pequeno número de torcedores de Gana, a maioria foi do Brasil. Além disso, vários alemães que foram ao Westfalenstadion optaram por apoiar o time de Parreira. Mas o clima frio e chuva fina estragaram um pouco a animação dos torcedores no Westfalenstadion. A chegada ao estádio foi tranqüila, sem a agitação que aconteceu nos outros jogos do Brasil nesta Copa do Mundo. Dois estilos Na chegada das duas seleções ao Westfalenstadion, a diferença foi grande. Enquanto os jogadores brasileiros fizeram a tradicional festa com pagode dentro do ônibus, na delegação de Gana foi possível ver algumas pessoas rezando antes de entrar no estádio em Dortmund.