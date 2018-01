Torcida causa confusão em Gelsenkirchen e 53 são presos A madrugada deste sábado em Gelsenkirchen - local da partida entre Inglaterra e Portugal, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo -, foi bastante tumultuada. Por causa da enorme presença de torcedores ingleses - a polícia local calcula 80 mil pessoas - e da comemoração alemã pela vitória sobre a Argentina, inúmeros incidentes ocorreram pela cidade. Como forma de prevenção, policiais alemães agiram rapidamente e conseguiram prender 53 baderneiros. Com as prisões, o clima nas ruas da cidade voltou a ser tranqüilo. Dos detidos, 31 eram alemães, outros 13 eram ingleses e os nove restantes de outras nacionalidades. A preocupação da polícia alemã está voltada para depois do confronto da tarde deste sábado. Como o estádio de Gelsenkirchen tem capacidade para 53 mil pessoas, milhares verão o jogo em telões espalhados pelas ruas. O temor dos policiais é que ocorram brigas logo após a partida, principalmente se a Inglaterra for eliminada.