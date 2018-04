Torcida corintiana causa confusão em chegada a estádio A chegada da torcida do Corinthians no Orlando Scarpelli, para o confronto diante do Figueirense, neste domingo, não está sendo nada pacífica. O alto número de torcedores da equipe paulista está fazendo com que haja uma grande confusão nos arredores do estádio em Florianópolis, já que muitos deles tentam entrar na área reservada para a torcida local.