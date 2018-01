Torcida corintiana deve ser maioria Das 9 às 17 horas desta quarta-feira, quando as bilheterias do Morumbi venderão os ingressos para São Paulo x Corinthians (haverá venda até o intervalo), metade das 70.276 entradas ainda estará disponível. Basicamente, a parte reservada para a torcida da casa. Até o começo da noite de hoje, apenas 10 mil tricolores haviam garantido um lugar para assistir ao clássico das arquibancadas do estádio, sinal da pouca motivação com o desempenho do São Paulo no Brasileiro. Por outro lado, cerca de 20 mil corintianos fizeram o mesmo e praticamente esgotaram a quota da torcida alvinegra. O preço dos ingressos restantes varia entre R$ 10,00 (sócio-torcedor) e R$ 50,00 (setor VIP). A entrada será liberada às 13 horas e o público poderá acompanhar a preliminar entre os times juniores dos dois clubes pela Copa Cultura.