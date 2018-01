Torcida critica gesto de Marcos A má fase do Palmeiras atinge até mesmo o principal ídolo do time, o goleiro Marcos. O jogador vem sendo bastante criticado, nos últimos dias, por parte da torcida. Ao deixar o campo na quarta-feira, após o jogo contra o ASA, no Palestra Itália, ele foi hostilizado por um torcedor. Irritado, respondeu imediatamente com um gesto obsceno. ?Fiz mesmo, mas foi só para um torcedor que me xingou e não para toda a torcida do Palmeiras?, confirmou. A atitude de Marcos não foi bem aceita por muitos palmeirenses, principalmente pela uniformizada Mancha Alviverde, que sempre o apoiou. ?O Marcos é irônico demais às vezes, ele era muito mais humilde antes de ser convocado para a seleção. Não gostamos de ele ter falado que conseguiu dormir normalmente depois do jogo com o ASA?, afirmou Paulo Serdan, presidente da Mancha. ?Já faz tempo que ele anda falhando.?