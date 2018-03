Torcida da Inter fica dividida com demissão de Mancini A demissão do técnico Roberto Mancini do comando da Inter de Milão e a esperada chegada de José Mourinho para substituí-lo foi recebida com reações diferentes pela torcida do clube italiano. A Inter confirmou a saída de Mancini na quinta-feira, 11 dias após o treinador ter levado a equipe ao terceiro título italiano consecutivo. O anúncio aconteceu dois dias após uma reunião entre Mancini e o presidente do clube, Massimo Moratti, na terça-feira, quando foi comunicado ao treinador a demissão, de acordo com reportagens da imprensa italiana. "Graças a Deus, pelo menos alguma coisa aconteceu", escreveu um torcedor identificado como Alby 72 no fórum online www.interfans.org forum. "Adeus Mancio. Obrigado por tudo." Outro torcedor foi ainda menos sensível à saída de Mancini, em meio a reportagens da imprensa italiana de que Mourinho levará para a Inter Frank Lampard e Ricardo Carvalho, do Chelsea, mais a dupla do Barcelona Deco e Samuel Eto'o. "Estou gostando porque estamos próximo do anúncio da chegada de Mourinho", disse um torcedor identificado como Zlatan Dejan. "Não me importo com mais nada." Entretanto, alguns estão preocupados com uma repetição da instabilidade e troca de técnicos que antecederam a chegada de Mancini, em 2004. "O que faz esse presidente quando um time vencedor foi formado após uma década sendo motivo de piadas? Ele desmantela tudo", escreveu o leitor da Gazzetta dello Sport Samuele Zingaretti. O comunicado da Inter informando sobre a decisão de Mancini citou uma declaração feita pelo técnico após a derrota em março para o Liverpool na Liga dos Campeões, quando ele disse que deixaria o time no final da temporada. O advogado do treinador, Stefano Gagliardi, disse que vai proteger os interesses e a reputação do técnico devido a razão dado pelo clube para a demissão. Segundo ele, "era tarde demais para o clube usar isso como justificativa para demiti-lo". (Por Paul Virgo)