Torcida da Lazio usa símbolos fascistas A intolerância continua presente no futebol italiano. Neste domingo, no Estádio Olímpico de Roma, alguns radicais torcedores da Lazio desafiaram as autoridades e colocaram bandeiras com os símbolos do fascismo e do nazismo na grade das arquibancadas. A atitude deve render punição ao clube. Um mês atrás, por sinal, a Lazio foi multada em 10 mil euros porque seu jogador Paolo Di Canio comemorou o gol que marcou na vitória por 3 a 1 sobre a Roma com a saudação nazi-fascista. O atleta também foi multado no mesmo valor. Dentro de campo, a Lazio não teve dificuldade para bater o Livorno por 3 a 1 e chegar aos 37 pontos. Mas o time romano está em 11º lugar no campeonato, bem distante dos líderes Milan e Juventus, únicos postulantes ao título italiano, que no sábado atingiram 67 pontos ao empatarem com Brescia (1 a 1) e Fiorentina (3 a 3), respectivamente.