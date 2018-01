Torcida da Roma pressiona atletas A temporada 2002-03 mal começou e a torcida da Roma já protesta. Os tifosi irritaram-se com o desempenho do time, na derrota por 3 a 0 para o Real Madrid, no começo da semana, e nesta sexta-feira resolveram mostrar descontentamento. Um grupo de mais de 50 fanáticos foi ao Centro de Treinamento, em Trigória, vaiou alguns jogadores, aplaudiu o técnico Fabio Capello e exigiu reunir-se com dirigentes. O incidente tumultuou a preparação para a partida deste domingo contra o Módena, no Estádio Olímpico, pelo Campeonato Italiano. Os fãs revoltados ficaram no portão do CT e xingavam alguns jogadores. O alvo principal foi o francês Jonathan Zebina, que havia batido o carro, às sete da manhã de sexta, quando dirigia embrigado em uma avenida de Roma. O episódio, na avaliação dos torcedores, mostra que nem todos os atletas apresentam ?comportamento profissional adequado?. O francês Candela e o italiano Del Vecchio decidiram descer de seus automóveis, na entrada do Centro de Treinamento, e conversaram com os torcedores. Em seguida, uma comissão foi recebida por Capello, pelo capitão Totti e pelo diretor de futebol Franco Baldini. Eles saíram do encontro com a promessa de que farão trégua, darão mais um crédito de confiança ao time. Mas lançaram a ameaça: se a Roma perder em casa, neste domingo, ?pode ser criada uma situação insustentável?, que significa surgimento de protestos. O treinador pôs mais lenha na fogueira, ao afirmar, dias atrás, que a Roma não se reforçou adequadamente, enquanto rivais como Juventus, Milan e Internazionale foram atrás de jogadores de peso. A culpa, em sua avaliação, é da diretoria. ?Por isso, neste momento, podemos aspirar a uma quarta colocação?, projetou Capello. A Roma perdeu para o Bologna por 2 a 1, na abertura do torneio. A rodada de fim de semana será aberta neste sábado por dois jogos entre times grandes. O Milan atua em casa contra o Peruggia e a Juventus sai para pegar o Empoli. Os milaneses estrearam bem na Liga dos Campeões, com 2 a 1 sobre o Lens, no meio da semana. O brasileiro Rivaldo tem possibilidade de começar como titular, já que está mais ambientado ao time. A Juve estreou na competição internacional com empate de 1 a 1 com o Feyenoord, fora de casa. Mas é favorita contra o Empoli.