Torcida dá trégua ao time da Ponte O clima ruim que se estabeleceu entre o atacante Fabrício Carvalho e a torcida da Ponte Preta parece ter chegado ao fim. Pelo menos por enquanto. Uma reunião entre o técnico Abel Braga e integrantes da Torcida Jovem, a maior organizada do clube, selou a paz momentânea no Moisés Lucarelli. Irritado com as atuações do jogador nas últimas partidas, principalmente no dérbi contra o Guarani no último sábado, os torcedores garantiram que, contra o Corinthians, no próximo domingo, deixariam o estádio assim que o Fabrício entrasse em campo em sinal de protesto. O time é penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, com apenas dez pontos ganhos. Com a trégua anunciada é quase certa a presença do jogador na partida de domingo. No último coletivo o treinador optou pela manutenção de Fabrício Carvalho e, para surpresa de todos, sacou Sérgio Alves, artilheiro do time no Brasileirão, com seis gols marcados. Em seu lugar treinou Roger, de 18 anos. Abel, entretanto, faz mistério para escalar o time titular. Mesmo com as voltas dos laterais Marquinhos e Ronildo, que cumpriram suspensão, o treinador já admite manter Mantena e Alan. A única certeza é a entrada do volante Ângelo, que entra em lugar de Romeu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O elenco treinou nesta quinta-feira cedo e volta ao trabalho na sexta também pela manhã, a partir das 10 horas, no Majestoso.