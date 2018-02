Torcida desconhece jogadores da seleção olímpica

À exceção do atacante Alexandre Pato, do Milan, os jogadores da seleção olímpica convocados para o amistoso contra os melhores do Campeonato Brasileiro, domingo, no Engenhão, são desconhecidos da maioria do público. Numa equipe de muitas caras novas, até o torcedor fica perdido, sem saber quem é quem. "Só conheço Pato e Toró (do Flamengo)", disse o marinheiro Wilson Ferreira da Silva, de 35 anos. Ele assistiu, junto ao alambrado, ao segundo treino do Brasil na Granja Comary. "Aliás, quem é o Pedro Ken?", indagou, fazendo um trocadilho com o sobrenome do meia-atacante do Coritiba. Muitos atletas chegaram a Teresópolis sem saber o nome dos companheiros. Mas o impasse foi quebrado logo na apresentação do grupo, na quarta-feira. "Jogador sabe se relacionar. Boleiro é boleiro. Isso não muda em lugar nenhum", declarou o volante Wagner, do Cruzeiro. O meia Thiago Neves, do Fluminense, conhecia pouquíssimos jogadores convocados pelo técnico Dunga e ainda teve de dividir o quarto com um "rival": o meia Toró, do Flamengo. "Há Fla-Flu até na Granja Comary. Mas ele é gente boa", destacou o atleta, que se envolveu recentemente numa confusão ao assinar contrato com o Palmeiras e com a equipe carioca. Houve até quem se preocupou em fazer uma ‘média’ com o chefe. "O Dunga chama todo mundo pelo nome", contou o zagueiro Léo, do Grêmio. No coletivo de ontem à tarde, no entanto, o técnico foi econômico nas citações nominais, talvez com medo de cometer algum engano, e isso ficou evidente principalmente quando se dirigia aos reservas. Numa atividade com muitas entradas ríspidas, mas com futebol de baixa qualidade, o empate sem gols fez valer o que se viu em campo. Não havia bola perdida, porém só isso não basta. Tamanha vontade pode ser explicada pela alta concorrência. Dunga só pode relacionar 18 jogadores para a Olimpíada de Pequim, em agosto de 2008, três das vagas já pertencem aos craques com mais de 23 anos, conforme permite o regulamento olímpico. Por isso, a garotada não quer perder tempo. "É um teste de fogo", resumiu Wagner. Dos 22 convocados, cinco disputaram a Série B do Brasileiro. São eles o lateral-direito Apodi, do Vitória (já negociado com o Cruzeiro), o lateral-esquerdo Leonardo e o atacante Diogo, da Portuguesa, e o meia Pedro Ken e o atacante Keirrison, do Coritiba. "É a primeira vez, que eu me lembre, que a seleção tem tantos jogadores oriundos da Segunda Divisão", disse o técnico Dunga. Ao longo da história do futebol nacional, a seleção olímpica sempre reuniu craques, apesar de nunca ter faturado a medalha de ouro. A lembrança mais recente é de 2004. Na época, o Brasil, sob comando de Ricardo Gomes, fracassou no torneio classificatório para a Olimpíada de Atenas. Foi eliminado com um time que contava com a dupla Diego e Robinho, campeã brasileira de 2002 pelo Santos, e o atacante Nilmar, que despontava no Internacional. Em 2000, a seleção dos meias criativos Ronaldinho Gaúcho e Alex não obteve sucesso na Olimpíada da Sydney. Em 1996, Ronaldo Fenômeno, com idade olímpica (abaixo de 23 anos), e os experientes Rivaldo, Bebeto e Roberto Carlos conquistaram a medalha de bronze em Atlanta. A equipe titular treinou com Renan; Nei, Breno, Leandro Almeida e Leonardo; Ramires, Wagner, Charles e Diego Souza; Diogo e Pato. Pedro Odoni e Toró entraram no segundo tempo na vaga de Diogo e Ramires, respectivamente. INGRESSOS A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que mais de 10 mil ingressos já foram vendidos para a partida de domingo. A entidade informou também que o goleiro Diego Cavaliere, do Palmeiras, será o substituto de Rogério Ceni no time do Brasileiro.